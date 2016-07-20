Президент «Уфы» получил поздравления от клуба

Футбольный клуб «Уфа» поздравил сегодня с днем рождения своего Президента Марата Магадеева.
«Уважаемый Марат Шарифович!
Руководство, тренерский штаб, футболисты и сотрудники футбольного клуба поздравляют Вас с Днем рождения!
В этот знаменательный день желаем Вам крепкого здоровья, счастья в семейной жизни, успехов в работе на благо башкирского футбола, неиссякаемой энергии, удачи в реализации планов. А также исключительно радостных футбольных эмоций от матчей «Уфы», для которой Вы столько делали и делаете!» – говорится в заявлении клуба.
Источник: ФК «Уфа»