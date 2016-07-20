Президент «Уфы» получил поздравления от клуба

Футбольный клуб «Уфа» поздравил сегодня с днем рождения своего Президента Марата Магадеева.

«Уважаемый Марат Шарифович!

Руководство, тренерский штаб, футболисты и сотрудники футбольного клуба поздравляют Вас с Днем рождения!

В этот знаменательный день желаем Вам крепкого здоровья, счастья в семейной жизни, успехов в работе на благо башкирского футбола, неиссякаемой энергии, удачи в реализации планов. А также исключительно радостных футбольных эмоций от матчей «Уфы», для которой Вы столько делали и делаете!» – говорится в заявлении клуба.