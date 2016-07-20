Владимир Габулов: «С Черчесовым за сборную России на ЧМ-2018 стыдно точно не будет»

Бывший голкипер «Динамо» Владимир Габулов выразил мнение, что экс-главный тренер «Легии» Станислав Черчесов является подходящей кандидатурой на пост наставника сборной России.

– Судя по всему, в ближайшие дни Черчесов возглавит сборную. Можете охарактеризовать Станислава Саламовича в трех словах?

– Очень амбициозный тренер. Всегда ставит максимальные задачи. А главное, знает, как этого добиться. Был бы рад вновь с ним поработать. В «Динамо» я понял, что Черчесов – специалист высочайшего класса. Окончательно убедился в этом, когда он принял «Легию» – и за сезон в незнакомой стране выиграл с командой два трофея.

– На днях услышал от Виктора Гусева: «Нет сейчас в России игроков топ-уровня. Поэтому, кого бы ни назначили тренером сборной, результата не будет».

– Категорически не согласен! Есть у нас и футболисты, и тренеры. Не в них проблема. И даже не в лимите. Тут целый комплекс причин. Перечислять можно долго… Если же говорить о Черчесове, то, зная его характер и максимализм, уверен: стыдно за нашу сборную в 2018-м не будет точно!