Тесак: «Выиграл у Бородюка пари, что Словакия обыграет Россию»

Защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак заявил, что выиграл пари у бывшего главного тренера «Кайрата» Александра Бородюка. Отметим, что предметом спора стал победитель матча 2-го тура группового этапа Евро-2016 между сборными Словакии и России.

– Прошел тренировочный сбор, сыграл в товарищеской встрече с Грузией, но на чемпионат Европы не поехал. За сборную нам не стыдно, сыграли хорошо. Кстати, у нас с Бородюком, в то время тренером «Кайрата», было пари.

– Какое?

– Бородюк утверждал, что Россия обыграет Словакию. Я, разумеется, был противоположного мнения. Российский футбол уважаю, но болею за своих.

– Что было предметом спора?

– Один доллар США.

– О сборной России что скажете?

– Ох, много читаю на эту тему. Сколько людей, столько и мнений. Мне кажется, вы сами должны ответить на все главные вопросы и не заниматься глупостями в виде петиций. Хватит, наверное, обсуждать провал, пора уже переходить к конкретным делам. Не будете же вы посыпать голову пеплом вплоть до домашнего чемпионата мира?