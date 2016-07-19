Самедов: «Были мысли завершить карьеру в сборной»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Александр Самедов, который сегодня празднует свой 32-й день рождения, поразмышлял на тему национальной команды и перемен в ней после провального Евро-2016.

– Насколько ожидания от Евро-2016 отличались от итогового результата?

– Очень сильно. Хотелось выступить удачно и выйти из группы, но сборная провалилась. Не могу сказать, что возникли какие-то проблемы с психологией. Перед матчем с Уэльсом все было в наших руках.

– Ты понимал, что тренер не видит тебя в стартовом составе сборной?

– В сборной нужно убирать свои амбиции, поэтому был готов к подобной роли. Но, конечно, хотелось сыграть и получить шанс. Если исходить из того, как складывалась игра, я надеялся, что мне предоставят возможность.

– Сборную скоро возглавит новый тренер. Не надоели постоянные перемены?

– Таковы реалии. Команда провалилась, необходимы изменения. Через два года наступит важный период для российского футбола. Нужно что-то делать.

– Тебе 32 года. Не было мыслей завершить карьеру в сборной?

– Были. Но для себя решил, что силы еще есть. Если я буду нужен, то готов помочь сборной, если нет – буду приносить пользу клубу.