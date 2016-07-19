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    Фернандо будет играть в «Спартаке» под номером 11

    Новичок «Спартака» полузащитник Лукас Фернандо выбрал игровой номер, под которым он будет играть в составе столичного клуба в предстоящем сезоне.

    — Это был мой выбор. Прежде играл под седьмым или семнадцатым номером. Но, по-моему, одиннадцатый номер тоже очень красивый.

    — А вы знаете, что под одиннадцатым выступал за «Спартак» наш бомбардир Веллитон?

    — Правда? Что ж, постараюсь своей игрой радовать спартаковскую торсиду, как Веллитон. Для этого необходимо как можно быстрее набрать оптимальную форму.

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.07.2016 14:32
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