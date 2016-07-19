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    Дзахов сменил «Амкар» на «Шинник»

    Полузащитник «Амкара» Давид Дзахов проведет следующий сезон в составе ярославского «Шинника». Клубы договорились об аренде футболиста. Соглашение рассчитано на один сезон. При этом «Амкар» в случае необходимости имеет право отозвать игрока во время зимнего перерыва.

    «Не сомневаюсь, что аренда пойдет Давиду на пользу. Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов – не просто один из лучших специалистов, работающих в ФНЛ. Он относится к числу тех тренеров, которые любят и умеют развивать футболистов. Мы обсуждали с ним будущее Дзахова, и Александр Михайлович солидарен с тренерами «Амкара» в том, что Давид и в 28 лет вполне может прибавить и главное, чего ему недостает сегодня – это игровая практика.

    Надеюсь, что в Ярославле он получит много игрового времени и вернется к нам футболистом, более уверенным в себе и полностью готовым к выступлениям на уровне РФПЛ», – сказал исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

    В прошедшем сезоне Дзахов четырежды выходил на поле с основной командой в Премьер-лиге, не забил ни одного гола.

    Источник: ФК «Амкар»

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    19.07.2016 12:30
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