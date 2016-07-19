Экс-игрок «Реала» Сисиньо: «Мне надо пить до того момента, пока я не упаду»

Экс-защитник «Реала» Сисиньо признался, что он имеет проблемы с алкоголем. По словам 36-летнего бразильца, в наше время футболисты ведут себя не так, как раньше.

«Должен вам честно сказать, что я не из тех, кто может выпить один или два стакана. Мне нужно пить до того момента, пока я не упаду. Меня уже предупреждали, что если я продолжу в том же духе, то умру.

Сегодня футболисты много уделяют внимания селфи, прическам и всяким таким вещам. Это все очень хорошо, но в сборной Бразилии должны быть игроки, которым не все равно. Сейчас многие просят не вызывать их на Кубок Америке – такого не должно быть!», – заявил он.