Гилерме: «Читал интервью Слуцкого. Согласен с ним»

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме поделился своими мыслями о выступлении национальной команды на Евро-2016.

– По-прежнему сложно что-то анализировать. За матч со Словакией нас много критиковали, но, считаю, что играли хорошо, пока не пропустили первый мяч. И вообще контролировали ход матча. Но соперник свои шансы реализовал. И нас это немного подкосило, прежде всего, психологически. Ведь именно на встречу со словаками возлагали большие надежды. Говорю сейчас не только о болельщиках, но и о всей команде. Вот этот фактор и стал неким переломным моментом, повлиял на нашу игру с Уэльсом.

– Значит, гол в ворота Англии – лучший момент Евро для сборной?

– Думаю, да, учитывая, как развивались события. Англия была лучше, но мы смогли выровнять игру, хоть и не создали много голевых моментов.

– Худший момент – поражение от словаков или все-таки три гола от Уэльса?

– Для меня – поражение от Словакии. Если бы выиграли, были бы одной ногой в плей-офф. С Уэльсом, конечно, шансы еще оставались, мы верили в удачный исход. Но из-за результата со словаками ребята выходили на поле уже не такими воодушевленными.

– Одни футболисты сборной говорят, что такой результат – позор, другие – что это командный максимум. У вас какое мнение?

– Это позор. Наша команда довольно сильная, чтобы играть в плей-офф. Стыдно не только футболистам, но и всей стране, это факт. Весь мир видел наше выступление. К сожалению, так случилось. Почему – не знаю.

– Читали интервью Леонида Слуцкого?

– Некоторые выдержки, не все.

– А ту часть, где он говорит, что сборная – дерьмо?

– Да, читал. Согласен с мнением Слуцкого. В трех матчах мы набрали одно очко. Это не назовешь хорошим результатом.

– Как думаете, нормально, что часть игроков вот так заходит к тренеру в номер и произносит эти слова?

– Сложно отвечать за всех. Кто-то считает, что это приемлемо, и так общается. Даже не знаю, как именно тот разговор проходил. В любом случае общение игроков с тренером не кажется чем-то странным. Если есть обоюдное доверие, то внутри команды можно обсуждать, что угодно.

– Слышали, что более миллиона болельщиков подписали петицию с просьбой распустить сборную России? Это вам кажется странным?

– Даже не знаю, как такое комментировать. Любая сборная в мире проходит через сложные моменты, не только Россия. Даже Бразилия находится примерно в той же ситуации, хотя она вообще пятикратный чемпион мира. И, тем не менее, не смогла выйти из группы на Кубке Америки. Это ли не схожий случай? Понятно, что руководство футбольной федерации должно принять меры, чтобы Россия прибавила за оставшиеся два года до чемпионата мира. Турнир почти на носу, так что времени на размышления нет, нужно действовать.