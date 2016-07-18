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    Семак взял ребенка с ограниченными возможностями из детского дома

    Тренер «Зенита» Сергей Семак и его жена Анна взяли из детского дома инвалида ребенка с ограниченными возможностями. Девочке предстоит пройти несколько операций, которые оплатит семья Семака.

    Источник: Facebook.com

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    18.07.2016 23:57
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 19 июля 2016, 12:07

      Уважение!!!

      2
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      Рейтинг: +840

      vovan55 19 июля 2016, 11:42

      Настоящий ЧЕЛОВЕК!!! Поклон.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 19 июля 2016, 11:09

      Человек с большим сердцем! Молодец!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 19 июля 2016, 10:04

      Вот это я понимаю для чего человек живет заработав в футболе. Саша и Паша учитесь!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +368

      mik1954 19 июля 2016, 09:37

      Молодец Сергей Богданович, достойно уважения !

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +324

      hellkid 19 июля 2016, 09:30

      уважение!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 19 июля 2016, 09:17

      заслуживает уважения

      1
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      Рейтинг: +592

      spaike 19 июля 2016, 09:16

      Вот это настоящий человеческий поступок!
      Вот на кого надо равняться нашим чиновникам и футболистам.
      Сергею Богдановичу - респект и уважуха.
      Девочке - здоровья.

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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 19 июля 2016, 09:03

      Желаю здоровья девочке)

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 19 июля 2016, 08:58

      Семак - мужчина! Вот на кого нужно равняться игрокам сборной России!

      3
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