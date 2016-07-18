Семак взял ребенка с ограниченными возможностями из детского дома

Уважение!!!
Тренер «Зенита» Сергей Семак и его жена Анна взяли из детского дома инвалида ребенка с ограниченными возможностями. Девочке предстоит пройти несколько операций, которые оплатит семья Семака.
Тренер «Зенита» Сергей Семак и его жена Анна взяли из детского дома инвалида ребенка с ограниченными возможностями. Девочке предстоит пройти несколько операций, которые оплатит семья Семака.
Уважение!!!
Вот это я понимаю для чего человек живет заработав в футболе. Саша и Паша учитесь!
уважение!
заслуживает уважения
Вот это настоящий человеческий поступок!
Вот на кого надо равняться нашим чиновникам и футболистам.
Сергею Богдановичу - респект и уважуха.
Девочке - здоровья.
Желаю здоровья девочке)
Семак - мужчина! Вот на кого нужно равняться игрокам сборной России!