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  • Президент ПАОК: «Мак станет игроком «Зенита» на этой неделе»

Президент ПАОК: «Мак станет игроком «Зенита» на этой неделе»

18 июля 2016, 22:03
6

Президент ПАОК Любош Михел прокомментировал слухи о переходе полузащитника Роберта Мака в «Зенит».

«Зенит» давно интересуется этим игроком. У нас было три предложения. Наиболее серьезное – от «Андерлехта», Роберт даже летал в Брюссель. Но сегодня в 11 утра остановили выбор на «Зените». Роберт сам хочет играть в российской премьер-лиге. Это будет для него шагом вперед. Дней десять назад я разговаривал с Мирчей Луческу. Главный тренер «Зенита» интересовался человеческими качествами словацкого полузащитника. Что касается качеств игровых, Луческу давно знает этого игрока. Мак запомнился ему по отборочному матчу Украина – Словакия (0:1) осенью 2014-го, когда забил гол. Клубы между собой договорились, сейчас агент Мака ведет переговоры об условиях личного контракта. Когда окончательно решится вопрос? Думаю, до конца этой недели», – заявил Михел.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига ПАОК Зенит Мак Роберт Михел Любош
Комментарии (6)
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TY13R
1468876357
Хороший выбор, добротный игрок...
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1bear
1468877482
...ну вот-начались покупки,хотя и думал,что с латиносов начнём...
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Zenit-84
1468891569
Удачи, Мак!
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Garrincha58
1468900947
ерунда все это
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egrrr
1468902371
Посмотрим
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