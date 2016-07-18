Президент ПАОК: «Мак станет игроком «Зенита» на этой неделе»

Президент ПАОК Любош Михел прокомментировал слухи о переходе полузащитника Роберта Мака в «Зенит».

«Зенит» давно интересуется этим игроком. У нас было три предложения. Наиболее серьезное – от «Андерлехта», Роберт даже летал в Брюссель. Но сегодня в 11 утра остановили выбор на «Зените». Роберт сам хочет играть в российской премьер-лиге. Это будет для него шагом вперед. Дней десять назад я разговаривал с Мирчей Луческу. Главный тренер «Зенита» интересовался человеческими качествами словацкого полузащитника. Что касается качеств игровых, Луческу давно знает этого игрока. Мак запомнился ему по отборочному матчу Украина – Словакия (0:1) осенью 2014-го, когда забил гол. Клубы между собой договорились, сейчас агент Мака ведет переговоры об условиях личного контракта. Когда окончательно решится вопрос? Думаю, до конца этой недели», – заявил Михел.