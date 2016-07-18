В ближайшее время «Зенит» вернет Кокорина в основной состав

Возвращение нападающего «Зенита» Александра Кокорина в основной состав команды состоится в ближайшие дни. Вероятно, официально об этом будет объявлено после возвращения сине-бело-голубых со сбора в Швейцарии, который закончится во вторник 19-го июля.

При этом отмечается, что шансы 25-летнего игрока выйти в составе петербургской команды на матч Суперкубка России против ЦСКА (23-го июля) довольно низки.

Напомним, пятого июля руководство «Зенита» отправило Кокорина во вторую команду за поведение в одном из ночных заведений Монте-Карло после неудачного выступления сборной России на Евро-2016, где он со своим партнером по национальной команде Павлом Мамаевым принял участие в вечеринке. Восьмого числа форвард принес болельщикам и клубу свои извинения.