Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В ближайшее время «Зенит» вернет Кокорина в основной состав

В ближайшее время «Зенит» вернет Кокорина в основной состав

18 июля 2016, 15:12
16

Возвращение нападающего «Зенита» Александра Кокорина в основной состав команды состоится в ближайшие дни. Вероятно, официально об этом будет объявлено после возвращения сине-бело-голубых со сбора в Швейцарии, который закончится во вторник 19-го июля.

При этом отмечается, что шансы 25-летнего игрока выйти в составе петербургской команды на матч Суперкубка России против ЦСКА (23-го июля) довольно низки.

Напомним, пятого июля руководство «Зенита» отправило Кокорина во вторую команду за поведение в одном из ночных заведений Монте-Карло после неудачного выступления сборной России на Евро-2016, где он со своим партнером по национальной команде Павлом Мамаевым принял участие в вечеринке. Восьмого числа форвард принес болельщикам и клубу свои извинения.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Кокорин Александр
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BOOSMEN12
1468844616
Может быть не надо?
Ответить
vampir4ik
1468846047
Правильно г..но к г..ну,надо вернуть и Мамаева туда же в эту вонючую кучу им там самое место в "потрясающем зенитушке",такое добро никому больше даром не нужно!!!
Ответить
Bekkz
1468847218
Что то БУ-гм-ги не видно. Видать к врачу на приём пошёл
Ответить
REDWHITE_
1468848161
НЕДОЛГО МУЧИЛАСЬ СТАРУШКА))
Ответить
порт
1468849064
С Кокоши простава.
Ответить
DIDI 23
1468849678
Человек извинился, надо простить.
Ответить
Жорж1950
1468853265
Таким извинение Кокоша просто наплевал на всех россиян,кому не безразлична сборная.Смотрел на него и просто блевать хотелось.
Ответить
Zeff
1468853368
Зря. Толку от него не было и не будет. Сгноить его надо было в ФНЛ.
Ответить
a-rakhmatov
1468855808
Пусть его "бугагага" и купит, а в Европе он никому не нужен!
Ответить
Каратель помойников
1468865601
ща ещё на пол мульта за возвращение в основу гульнут
Ответить
Главные новости
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
1
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
3
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
6
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
10
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
11
Все новости
Все новости
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
20:58
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
11
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
13
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
12
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
3
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
7
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+