В течение нескольких дней Измайлов станет игроком «Краснодара»

Агент Паулу Барбоза, представляющий интересы экс-хавбека сборной России Марата Измайлова, сообщил о скором подписании контракта между 33-летним игроком и «Краснодаром». Напомним, с начала июля бывший полузащитник «Локомотива», «Спортинга» и «Порту» находится в расположении «быков».

«Контракт будет подписан в ближайшие дни. Никаких проблем нет. Марат чувствует себя очень хорошо, он тренируется. Измайлов доказал, что несмотря на отсутствие игровой практики в течение года, он находится в отличном состоянии. В «Краснодаре» им довольны», – сказал Барбоза.

Напомним, Измайлов выступал за «Краснодар» на правах аренды в сезоне-2014/2015, приняв участие в 31 поединке и отметившись одним голом, а также тремя результативными передачами.