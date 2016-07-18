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«Зенит» опроверг переговоры по Мамаеву

18 июля 2016, 12:52
13

Руководитель пресс-службы «Зенита» Дмитрий Циммерман заявил, что сине-бело-голубые не ведут с «Краснодаром» переговоров о приобретении хавбека Павла Мамаева. Напомним, вчера появилась информация, что игрок сборной России покинет «быков» по причине конфликта с руководством. Чуть позже СМИ сообщили, что 27-летний полузащитник продолжит карьеру в петербургском клубе.

«Информация недостоверная, не ведем переговоров по Мамаеву», – заявил Циммерман.

В минувшем сезоне Мамаев принял участие в 29 играх РФПЛ, отметившись 10 голами и девятью результативными передачами.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Мамаев Павел
Комментарии (13)
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zra78
1468837067
Значит правда,ведь в Питере пить!
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Ker0s
1468837213
Жаль, я уже шутки про Бибу и Бобу приготовил.
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СОКОЛ САРАТОВ
1468838684
не нужен нам он пусть в кубань идёт
Ответить
Kulimen
1468841521
Ясен фиг не ведут, так все говорят, а на самом деле купят через неделю.
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Semargl18
1468842486
Ну Зенит ещё не опустился чтоб кокушке собутыльников покупать
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artem 81
1468843676
хаха
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LАV
1468843956
его ждет АнжИ
Ответить
Taps
1468845505
Не надо нам этого козла Мамаева, и Кокорина уберите ! Пусть едут в "Кайрат".
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RedWhiteFanS
1468852898
Врут поди
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Каратель помойников
1468866072
да они уже с кокошей в кабаке вместе бухают
Ответить
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