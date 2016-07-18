«Зенит» опроверг переговоры по Мамаеву

Руководитель пресс-службы «Зенита» Дмитрий Циммерман заявил, что сине-бело-голубые не ведут с «Краснодаром» переговоров о приобретении хавбека Павла Мамаева. Напомним, вчера появилась информация, что игрок сборной России покинет «быков» по причине конфликта с руководством. Чуть позже СМИ сообщили, что 27-летний полузащитник продолжит карьеру в петербургском клубе.

«Информация недостоверная, не ведем переговоров по Мамаеву», – заявил Циммерман.

В минувшем сезоне Мамаев принял участие в 29 играх РФПЛ, отметившись 10 голами и девятью результативными передачами.