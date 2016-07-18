Демба Ба пропустит 8 месяцев из-за перелома ноги

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Демба Ба вынужден будет пропустить минимум 8 месяцев из-за тяжелого перелома ноги, который он получил в матче чемпионата Китая против «Шанхай Теллэйс» (2:1).

«Эта травма может положить конец карьере Ба. Я предпочел бы проиграть эту игру, чем потерять Ба. Бог несправедлив. Он слишком хорош, чтобы такое случилось с ним», – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Грегорио Мансано.

Стоит отметить, что первым вопросом футболиста после того, как он проснулся в больнице, был о том, выиграла ли его команда игру.