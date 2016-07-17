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    Демба Ба сломал ногу в матче чемпионата Китая

    Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Демба Ба получил серьезную травму в матче 17-го тура китайской Суперлиги против «Шанхай СИПГ». Во втором тайме поединка 31-летний форвард заработал перелом ноги после столкновения с соперником.

    На 72-й минуте встречи сенегальского футболиста заменил бывший игрок «Рубина» Обафеми Мартинс.

    Источник: Twitter

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    17.07.2016 16:34
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 17 июля 2016, 23:24

      Здоровья Дембе Ба и скорее выздоровить!!! И главное тот из Шанхая СИПГ который это сделал упал и тоже что-то там кричал... да ты .... даже пищать не смеешь. ммм... эх обидно за Дамбу Ба (((.

      -1
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 17 июля 2016, 18:44

      жёстко

      1
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      Рейтинг: +49

      30регион 17 июля 2016, 18:16

      после такого можно и без ноги остаться!!!просто жесть

      -1
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      Рейтинг: +70

      Леха 898 17 июля 2016, 18:08

      Аааа жесть!! Здоровь

      1
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      Рейтинг: +36

      pipboy47 17 июля 2016, 18:02

      ужас...это кошмар. Здоровья.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      C_R_777 17 июля 2016, 17:47

      Походу завершит он карьеру...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      Grag 17 июля 2016, 17:26

      здоровья!!

      1
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 17 июля 2016, 17:00

      Я в шоке

      1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 июля 2016, 16:57

      Страшная травма.. здоровье Демба Ба!

      2
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      Рейтинг: +98

      VerSaR 17 июля 2016, 16:48

      Это жесть.. Здоровья!

      2
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