Демба Ба сломал ногу в матче чемпионата Китая

Здоровья Дембе Ба и скорее выздоровить!!! И главное тот из Шанхая СИПГ который это сделал упал и тоже что-то там кричал... да ты .... даже пищать не смеешь. ммм... эх обидно за Дамбу Ба (((.
Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Демба Ба получил серьезную травму в матче 17-го тура китайской Суперлиги против «Шанхай СИПГ». Во втором тайме поединка 31-летний форвард заработал перелом ноги после столкновения с соперником.
На 72-й минуте встречи сенегальского футболиста заменил бывший игрок «Рубина» Обафеми Мартинс.
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— TransferMarkt China (@asaikana) 17 июля 2016 г.