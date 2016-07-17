Демба Ба сломал ногу в матче чемпионата Китая

Нападающий «Шанхай Шэньхуа» Демба Ба получил серьезную травму в матче 17-го тура китайской Суперлиги против «Шанхай СИПГ». Во втором тайме поединка 31-летний форвард заработал перелом ноги после столкновения с соперником.

На 72-й минуте встречи сенегальского футболиста заменил бывший игрок «Рубина» Обафеми Мартинс.