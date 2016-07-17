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    Защитник «Палермо» может сменить Ломбертса в «Зените»

    Защитник «Палермо» Джанкарло Гонсалес во время летнего трансферного окна может стать игроком «Зенита». По информации источника, руководство сине-бело-голубых рассматривает 28-летнего костариканца в качестве замены Николасу Ломбертсу, который близок к уходу из команды. Кроме «Зенита», в услугах футболиста заинтересованы «Фиорентина» и «Болонья».

    По данным Transfermarkt, стоимость Госалеса составляет 3,8 миллиона евро. В прошедшем сезоне защитник провел за «Палермо» в Серии А 35 матчей, в которых забил два гола и заработал 12 желтых карточек.

    Источник: fantagazzetta.com

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    17.07.2016 21:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      Алексейспб 23 июля 2016, 00:32

      Всем привет зенит 1:4

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +368

      mik1954 18 июля 2016, 09:10

      Ну коли Нико решил уйти, удерживать нет смысла....

      0
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      Рейтинг: +5

      geragera 18 июля 2016, 00:03

      очередное дерьмо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 17 июля 2016, 23:23

      Странно..мамаев теперь это..лигу европы так никогда не выйграть

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 17 июля 2016, 23:04

      Зачем присматривать игроков у команды которой ,защитная линия как решето .16 место в Серии А ,и за 38 матчей ,пропустила 65 мячей в чемпионате )Вторая команда по пропущенным мячам)

      0
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      Рейтинг: +16

      Spbq > Voltiz 18 июля 2016, 11:07

      Пропущенные голы - это не всегда ошибка одного или нескольких защитников, в Палермо и с нападением не очень и с центром все плохо, согласись.
      Зачастую игроки, имеющие достаточно большой потенциал не могут заиграть по причине не правильной наигранности, неподходящей схемы игры, просто не виденья тренером этого игрока в этой команде но не имея возможности смены.
      В сборной Коста-Рики, к примеру, он себя достаточно прилично показывает. Данни до перехода в Зенит и до прихода Спалетти тоже по сути был никто и играл не очень хорошо, не смотря на то что забил в Суперкубке УЕФА при Дике.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 июля 2016, 22:15

      Может сменить, но сможет ли заменить?

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