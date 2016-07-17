Фернандо прибыл в расположение «Спартака»

Полузащитник Фернандо присоединился к «Спартаку». 24-летний бразилец прибыл в отель, где базируются в Германии на втором зарубежном сборе красно-белые.

– Как долетели из Рима, где вы проходили медобследование?

– Все хорошо, добрались нормально. Безусловно доволен тем, что приехал в «Спартак». Это новый этап в моей жизни.

– С каким настроением вы прибыли в нашу команду?

– Знаю, что «Спартак» – это большой европейский клуб. И это уже достаточно для того, чтобы моя мотивация в тренировках и в игре более чем серьезной.

– В итальянских и российских СМИ много писалось и говорилось о вашем переходе из «Сампдории» в «Спартак». Причем, некоторые журналисты отмечали, что последнее слово было за вашей супругой...

– Это очень важное решение в моей карьере и в жизни моей семьи. Конечно, жена высказывала свое мнение по поводу переезда в Россию. Но окончательное решение мы, как всегда, принимали вместе.

– Что ж, желаем вам плодотворных тренировок и хорошей, содержательной, победной игры в составе московского «Спартака».

– Большое спасибо! – ответил Фернандо на русском языке.