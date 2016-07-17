Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Доктор «Локомотива»: «Жемалетдинов – второй Месси, а клуб его упустил»

Доктор «Локомотива»: «Жемалетдинов – второй Месси, а клуб его упустил»

17 июля 2016, 15:51
7

Знаменитый доктор «Локомотива» Савелий Мышалов прокомментировал изменения в руководстве московского клуба. Напомним, что предыдущего президента железнодорожников Ольгу Смородскую сменил Илья Геркус.

– Чем запомнилась деятельность Ольги Юрьевны?

– Были как положительные, так и отрицательные моменты. Она привела в порядок административные и финансовые дела клуба. Зато уровень игры команды снизился. В российском чемпионате клуб не поднимался выше 5-го места. Кроме того, потеряли многих талантливых футболистов. Сначала Дмитрий Лоськов, теперь Жемалетдинов, а ведь Рифат – это второй Месси.

– Какие значимые изменения произошли за этот период?

– При Юрии Семине все было совсем по-другому. Был мощный, сплоченный коллектив. Поддерживался командный дух. Например, на воскресные тренировки Юрий Палыч просил футболистов приезжать с женами и детьми, так как после они готовили шашлыки и отдыхали все вместе. Стадион был полон! А сейчас…

– Как считаете, решение внести изменения в руководящий состав верное?

– Да, абсолютно! Команде это необходимо!

– Отразятся ли такие перемены на игроках и тренере?

– Думаю, только положительным образом.

– Как оцениваете будущее «Локомотива?»

– Мне сейчас сложно ответить на этот вопрос, я не знаю, как проявит себя новое руководство. Но, скорее всего, динамика будет положительной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Жемалетдинов Рифат
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rubinovyi2
1468760390
Лан,поверим на слово..,но проверим!
Ответить
BarStep
1468761658
Парень и правда интересный. Правильно что ушел, здесь бы он пропал это точно.
Ответить
Atoniq
1468762551
Мессилетдинов)))
Ответить
семенчик
1468767934
У нас одни месси,а сборная в ж..пе!
Ответить
Voltiz
1468769808
Подающий надежды и перспективный ,то да , но не второй Месси
Ответить
ivanthebest
1468776276
Ахаха) Что они курят? Таких вторых месси только у нас уже было аж 5 штук, и ни один из них даже близко в топ-команде не играет, не говоря уже о том, чтобы быть реальной звездой мирового футбола...
Ответить
Главные новости
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
20:47
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
20:38
2
Бубнов высмеял Слуцкого
20:30
3
Раскрыт следующий клуб Неймара
20:16
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
19:57
7
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
10
Все новости
Все новости
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
20:58
Ташуев вынес вердикт Батракову
19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
19:26
1
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
19:14
4
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
18:33
8
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
17:48
2
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
17:25
13
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
16:59
11
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
16:51
1
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
16:45
Слуцкий – о Баринове: «Кажется ли вам случайным, что единственную победу в сезоне ЦСКА одержал, когда он был болен?»
16:29
6
В ЦСКА объяснили, почему не назначили Шварца
16:16
1
Шалимов встал на защиту Тюкавина, не забившего ни одного гола в 4 матчах сезона
15:50
4
Бабаев – о тренере ЦСКА Игдисамове: «Мы готовы терпеть»
15:20
3
Генич ответил, есть ли «откровенные пассажиры» в новом сезоне РПЛ
14:56
3
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ
14:50
4
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти новую команду
14:40
1
Слуцкий прокомментировал появление нового вратаря в ЦСКА
14:30
В ЦСКА назвали условие для возможного ухода Мусаева
13:55
6
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
13:47
«Зенит» улучшил предложение по Карпукасу
13:26
7
Агент Кисляка назвал 5 стран, в которых интересуются игроком
13:17
«Локомотиву» могут предложить 10 миллионов за защитника
12:58
5
«Рубин» перехватил у «Зенита» игрока «Краснодара»
12:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+