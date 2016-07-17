Доктор «Локомотива»: «Жемалетдинов – второй Месси, а клуб его упустил»

Знаменитый доктор «Локомотива» Савелий Мышалов прокомментировал изменения в руководстве московского клуба. Напомним, что предыдущего президента железнодорожников Ольгу Смородскую сменил Илья Геркус.

– Чем запомнилась деятельность Ольги Юрьевны?

– Были как положительные, так и отрицательные моменты. Она привела в порядок административные и финансовые дела клуба. Зато уровень игры команды снизился. В российском чемпионате клуб не поднимался выше 5-го места. Кроме того, потеряли многих талантливых футболистов. Сначала Дмитрий Лоськов, теперь Жемалетдинов, а ведь Рифат – это второй Месси.

– Какие значимые изменения произошли за этот период?

– При Юрии Семине все было совсем по-другому. Был мощный, сплоченный коллектив. Поддерживался командный дух. Например, на воскресные тренировки Юрий Палыч просил футболистов приезжать с женами и детьми, так как после они готовили шашлыки и отдыхали все вместе. Стадион был полон! А сейчас…

– Как считаете, решение внести изменения в руководящий состав верное?

– Да, абсолютно! Команде это необходимо!

– Отразятся ли такие перемены на игроках и тренере?

– Думаю, только положительным образом.

– Как оцениваете будущее «Локомотива?»

– Мне сейчас сложно ответить на этот вопрос, я не знаю, как проявит себя новое руководство. Но, скорее всего, динамика будет положительной.