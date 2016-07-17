Петреску: «В первых матчах ФНЛ «Кубань» точно была лучше соперников»

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску прокомментировал результат матча 2-го тура первенства ФНЛ против «Луч-Энергии» (1:1)

– Я очень рад вернуться домой. Первая игра дома, перед своими болельщиками, очень хотели победить, были близки к победе. В общем, по всем показателям мы были лучше, должны были победить. Но футбол таков: не забиваешь ты, забивают тебе.



– Вторая кряду вязкая игра. Чего, по вашему мнению, не хватает команде на данный момент? Определились ли вы со стартовым составом, или будут варианты в ближайших матчах?



– Если говорить о составе, то прошло мало времени для того, чтобы ребята полностью поняли мои требования, и чтобы я узнал игроков. Все-таки только четыре недели мы работаем вместе. Я еще не определился на все сто по поводу одиннадцати «стартовых» футболистов. Что касается вязкой игры, не забывайте, что мы выступаем против очень мотивированных соперников. Да, нам где-то не хватало скорости, но в первую очередь, считаю, не хватало забитых мячей. В первых двух играх мы были лучше и точно не досчитались очков.