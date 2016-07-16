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    Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с «Удинезе»

    «Краснодар» в рамках подготовки к новому сезону провел товарищеский матч с итальянским «Удинезе». На голы Теро и Агеманга-Баду ответили Ахмедов и Смолов.

    Товарищеский матч

    Краснодар (Россия) – Удинезе (Италия) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Теро, 7; 0:2 – Агеманг-Баду, 40; 1:2 – Ахмедов, 43; 2:2 – Смолов, 55.

    Краснодар: Крицюк, Страндберг, Калешин (Быстров, 61), Гранквист, Жоаозиньо (Лаборде, 74), Ахмедов (Эбуэ Куасси, 74), Петров, Газинский (Каборе, 79), Торбинский, Смолов, Ари (Вандерсон, 74).

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2016 19:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 июля 2016, 01:38

      Что-то меня не радуют товарищеские "Краснодара", жду от них побед

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 16 июля 2016, 23:49

      Что с Мамайкиным?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская > shurik45 17 июля 2016, 01:39

      А Мамайка, по-моему, в дубле, у него период перевоспитания

      0
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    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 16 июля 2016, 23:43

      Хорошая разминка, Смолов молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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