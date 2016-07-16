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  • Эксперт: «Глик и Зинченко не поехали в Санкт-Петербург, имея предложения от «Зенита»

Эксперт: «Глик и Зинченко не поехали в Санкт-Петербург, имея предложения от «Зенита»

16 июля 2016, 14:41
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Футбольный эксперт Алексей Андрианов в интервью Football HD поделился размышлениями о трансферной политике «Зенита» в нынешнее межсезонье. Также он рассказал, кто из игроков отказался от переезда в Санкт-Петербург, имея на руках предложения от сине-бело-голубых.

– Когда Мирча Луческу только вел переговоры с клубом, он знал о продаже лидеров?

– Да, безусловно. Каждый тренер, прежде чем подписать контракт, смотрит на состав команды, и четко понимает, кто может уйти, какие позиции необходимо усилить. Я не думаю, что Луческу настаивал на продаже Халка. Скорее, Мирча знал о трансфере, поскольку китайцы проявляли активный интерес еще зимой. Его мнение спросили, и я думаю, он ответил, что способен построить команду без Халка. И, возможно, ему это будет даже легче делать, нежели с бразильцем, как бы парадоксально это не звучало. Халк – лидер, вокруг которого выстраивал игру Виллаш-Боаш. У бразильца и бывшего главного тренера были очень теплые дружеские отношения, Халк получал полную свободу действий на поле. Луческу не мог себе такого позволить по очень многим причинам. Он человек старой формации, иначе видит игру, требует синхронизации в атаке. Халк должен был быть одним «из», а не примой. Поэтому я не исключаю, что услышав о возможности продажи Халка, Луческу облегченно вздохнул. В глубине души.

– Сколько трансферов можно ждать от Луческу?

– 3-4 покупки.

– Игроки с ценой 10-15 миллионов евро?

– Ну, это точно не будет выходить за средства, которые были выручены от продажи Халка.

– Намерен ли «Зенит» купить футболиста, который станет новым лицом лиги, каковым являлся Халк?

– Я думаю не от имен надо отталкиваться. Есть три позиции, которые команде необходимо укрепить: центрального защитника, «опорника» и флангового нападающего. А кто из футболистов будет, не так уж и важно. Главное, чтобы они вписались в футбол Луческу и быстро адаптировались в России. Я могу сказать, что есть футболисты, которые имели конкретное предложение от «Зенита», но в Петербург не поехали. Две фамилии назову: Глик и Зинченко. И фамилии будут всплывать еще. Звезд калибра Халка, я думаю, сейчас не будет.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Глик Камиль Зинченко Александр
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