РФС может вернуть лимит на легионеров по схеме «7+4» в чемпионате России

Убрать нужно лимит полностью, опять будут четыре холявщика на много миллионной прижизненной пенсии, потом они будут в сборной дурака валять
Российский футбольный союз планирует изменить ныне существующий лимит на легионеров в РФПЛ. Напомним, что на данный момент клубам Премьер-лиги запрещено одновременно выпускать на поле более 6 иностранцев.
В РФС планируют вернуться к лимиту по старой схеме — 7 иностранцев, 4 игрока с российским паспортом.
Отмечается, что поправки могут быть приняты за несколько дней до старта чемпионата России, который начнется 31 июля.