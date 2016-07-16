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    РФС может вернуть лимит на легионеров по схеме «7+4» в чемпионате России

    Российский футбольный союз планирует изменить ныне существующий лимит на легионеров в РФПЛ. Напомним, что на данный момент клубам Премьер-лиги запрещено одновременно выпускать на поле более 6 иностранцев.

    В РФС планируют вернуться к лимиту по старой схеме — 7 иностранцев, 4 игрока с российским паспортом.

    Отмечается, что поправки могут быть приняты за несколько дней до старта чемпионата России, который начнется 31 июля.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    16.07.2016 11:28
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 16 июля 2016, 16:23

      Убрать нужно лимит полностью, опять будут четыре холявщика на много миллионной прижизненной пенсии, потом они будут в сборной дурака валять

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 16 июля 2016, 15:51

      и коркорину капец будет если будет лимит 10-15

      0
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      Рейтинг: +57

      Kos77 16 июля 2016, 13:39

      Конец дзюбе))))

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 16 июля 2016, 13:29

      Не понятно, что за проблема то. Если наши не умеют играть, то никакой лимит не поможет и не помешает

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 июля 2016, 13:24

      Это не юмор и не сатира,
      Это они готовятся к чемпионату мира.
      Хотят типа заставить русских футболистов пахать,
      А то новых кандидатов в сборную не видать.
      Разве что десяток другой натурализовать
      И сборной мира за Россию на чемпионате мира 2018 играть.

      1
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      Рейтинг: +26758

      slavutiq70 16 июля 2016, 13:06

      1+ 1- ну поверьте не каких кардинальных перемен не произойдёт

      1
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 16 июля 2016, 12:58

      Это будет рациональнее!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 июля 2016, 12:47

      Мда... вот клоуны! А смысл был год назад эту ересь делать? Нужно менять в нашем футболе вещи кардинально... а не так чуть сунул, высунул, зашло не зашло... Клоуны!

      5
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      Рейтинг: +143

      SanekGol 16 июля 2016, 12:44

      Рубин похоже знает, что лимит изменят, вот легионерами и закупается

      1
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      Рейтинг: +5113

      hunta 16 июля 2016, 12:31

      РФС с настойчивостью и упорством, достойными лучшего применения, топчут одни и те же грабли....

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