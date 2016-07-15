Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаджиев: «Новым главным тренером сборной России должен быть россиянин»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подчеркнул, что новым наставником сборной России должен стать отечественный специалист.

    «Никакой иностранный тренер не сделает то, что могут сделать те, которые всю жизнь прожили в России и служат нашему футболу и которые готовы всегда к действиям вне зависимости от того, где они находятся.

    Выбор тренера – это, безусловно, очень важный момент. Но если исходить из того, что мы выберем тренера и все будет у нас «ОК», то мы глубоко заблуждаемся. Я думаю, что если говорить о том, кто должен быть – россиянин или иностранец, то я однозначно говорю, что должен быть россиянин», – отметил Гаджиев.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2016 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 16 июля 2016, 16:07

      Как и кто еще у этого маразматика спрашивает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 15 июля 2016, 22:54

      Намек ясен,ну нах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      eddo23 15 июля 2016, 19:06

      Давай нового Слуцкого....

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11