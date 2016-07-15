Агент Зинченко: «Саша получает удовольствие от работы с лучшим тренером мира»

Футбольный агент Анатолий Патук, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, рассказал о том, как проходит адаптация украинского игрока в Англии.

«Мы проживаем в центре города, в отеле вместе со многими новичками, такими как Гюндоган и другие. А в футбольном и бытовом плане могу сказать только одно: это империя футбола, тут даже не к чему придраться. Саша просто каждый день получает удовольствие от работы с лучшим тренером мира и от тренировок. Сами занятия проходят в двухразовом режиме и отличаются интенсивностью.

Меня очень сильно удивляет позиция многих пессимистов по поводу перспектив Зинченко. Мы всегда говорили, что только время рассудит и покажет, кто был прав. На сегодняшний день мы ни о чем не жалеем и, надеюсь, не будем жалеть. Не каждый день игрок получает предложение от такого клуба с таким тренером. За этот переход огромное футбольное спасибо Алану Прудникову, который вытянул эту сделку и прорубил нам окно в Европу, куда мы стремились и мечтали попасть. Это были тяжелейшие переговоры между клубами, где победил здравый смысл.

Со своей стороны мы не ставили никаких финансовых условий. Всегда призываем наших подопечных не получать, а зарабатывать через пот и труд. Я хотел бы пожелать больше позитива, радоваться за парня. А он постарается радовать болельщиков не только в составе «Манчестер Сити», но и в матчах за сборную Украины, куда он едет с большой любовью», – сказал Патук.