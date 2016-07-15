Колосков: «Давайте еще Моуринью в сборную пригласим и заплатим ему 20 миллионов»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что новым главным тренером сборной России должен стать Александр Бородюк.

– Кто сейчас должен возглавить сборную – иностранец или россиянин?

– Точно не иностранец. Для меня это однозначно.

– А кто-то из наших специалистов на примете есть?

– Есть несколько фамилий. Исхожу из того, что создается впечатление, будто после 2018 года футбол закончится и его просто не будет. А то, что дальше – Euro-2020, ЧМ-2022, Олимпиада-2020 – это никого не интересует. 2018 год – и все. Если это так, надо пригласить Моуринью, заплатить ему 20 миллионов и он выведет сборную из группы. Но в итоге мы останемся на нуле. Значит опять все надо начинать с чистого листа. Я еще в 2010-м сказал и много раз повторил: «Давайте, наконец, рискнем и поставим Бородюка главным тренером сборной».