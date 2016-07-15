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  • Колосков: «Давайте еще Моуринью в сборную пригласим и заплатим ему 20 миллионов»

Колосков: «Давайте еще Моуринью в сборную пригласим и заплатим ему 20 миллионов»

15 июля 2016, 17:45
12

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил мнение, что новым главным тренером сборной России должен стать Александр Бородюк.

– Кто сейчас должен возглавить сборную – иностранец или россиянин?

– Точно не иностранец. Для меня это однозначно.

– А кто-то из наших специалистов на примете есть?

– Есть несколько фамилий. Исхожу из того, что создается впечатление, будто после 2018 года футбол закончится и его просто не будет. А то, что дальше – Euro-2020, ЧМ-2022, Олимпиада-2020 – это никого не интересует. 2018 год – и все. Если это так, надо пригласить Моуринью, заплатить ему 20 миллионов и он выведет сборную из группы. Но в итоге мы останемся на нуле. Значит опять все надо начинать с чистого листа. Я еще в 2010-м сказал и много раз повторил: «Давайте, наконец, рискнем и поставим Бородюка главным тренером сборной».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Россия Моуринью Жозе Бородюк Александр
Комментарии (12)
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Вомбат
1468596383
Никакой Моуриньо ни за какие деньги этих кривоногих никуда не выведет. Дело не в тренере, а в системе. Потолок зарплат - да. Лимит - нет. Весна - осень да. Осень-весна нет.
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-SHERLS
1468596895
Все прекрасно знают что Мауриньо разгонит всю блатоту и судей поставит в рамки,а главное его махинациями не возьмёшь,а это не на руку Российской мафии!!!
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Nikita Suarez
1468597306
Из говна даже Моур конфетку не сделает...
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yorgenbarenz
1468599548
Уж лучше Моуриньо пригласить за 20 лямов,чем эти деньги даром украдут приближённые к кормушке.
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kimi2005
1468599997
Черчесов-норм!
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sevsor
1468600259
Наивный какой-то этот почётный президент Колосков, если до сих пор думает, что Моуриньо может помочь нашим бараноголовым неумёхам))) К тому же он не такой глупец, чтобы так подставляться)))
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dimon2602
1468600895
Нужен Романцев семин или Газзаев. Лично мое мнение
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zarya-lk72
1468603112
Только РОССИЯНИН, Бердыев или реально СЕМАК - он уже давно в этой сфере варится
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АртурZaСМ
1468604067
Чего добился Бородюк на тренерском поприще раз он его так с пеной у рта рекомендует???
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Саня БУБА
1468612015
....та что вы говорите, тов. колосков???...а ну ка вспомним 2005 г. когда вас поперли за хищения в крупных размерах с поста главы РФС!!!! а????....именно тогда вы и поставили своего человека в сборную...после ярцева и семина, а????...кто это был????...ну конечно же бородюк!!!!!...и именно в этом же 2005-м была заключена первая откатная сделка с хиддинком (а реализована уже в 2006-м)!!!....позже, в конце 2008 года позиции были утрачены и кормущка перешла к мудко (вспомним чудовищный контракт с капелло)....сейчас колосков хочет вернуть кормушку!!!....начнем с бородюка (ясно дело)!!!!
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