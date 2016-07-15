«Крылья Советов» бесплатно продлили аренду Бруно

«Крылья Советов» объявили о продлении арендного соглашения с форвардом Джанни Бруно. По информации пресс-службы «крылышек», за аренду футболиста клубу доплачивать не придется.

«Я действительно счастлив, что продолжу выступать за «Крылья». В Самаре чувствую себя прекрасно – здесь отличные игроки, внимательный персонал и потрясающая поддержка болельщиков.

Хочу выступить в следующем сезоне максимально полезно, чтобы команда смогла добиться высоких результатов. Надеюсь оправдать ожидания руководства, тренерского штаба и наших поклонников», – заявил игрок.

В клубе из Саранска бельгиец проведет еще один сезон.