Лоськов: «На Фернандесе закончится натурализация для сборной России»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился мнением о предстоящем ЧМ-2018 и получении бразильским защитником ЦСКА Марио Фернандесом российского гражданства.

– Какие у вас ожидания от грядущего чемпионата мира в России?

– Смотрю в будущее с оптимизмом.

– Что нужно изменить за два года?

– Что-нибудь поменяют.

– Натурализуют кого-нибудь?

– Вряд ли, на Марио Фернандесе все закончится. Он хороший защитник, который принесет пользу сборной. Считаю, хорошо, что ему дали паспорт.

– Но он даже по-русски не говорит...

– Это, конечно, проблема. Все-таки есть с кем сравнивать. Вот, Гилерме отлично знает язык. Все зависит от человека: если захочет, то заговорит, если же нет желания, то даже через 15 лет не будет разговаривать.