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  • Колосков: «Петиция о роспуске сборной России – призыв сумасшедших»

Колосков: «Петиция о роспуске сборной России – призыв сумасшедших»

14 июля 2016, 21:39
5

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о петиции за роспуск сборной России, которую на данный момент подписало более 900 тысяч человек.

– Что скажете о петиции с требованием расформировать сборную России?

– Понятно, что это призыв сумасшедших. Полнейший абсурд. В СССР в 1952 году уже расформировывали ЦДКА, а затем восстановили футболистов в звании, в должности... Что значит расформировать? Вычеркнуть и забыть 23 футболистов, а затем набрать новых? А где их взять? Кроме того, почему должны страдать те, кто работал с полной самоотдачей?

– Например, Смольников, о котором не скажешь, что он не боролся?

– Да, его просто не научили играть в футбол как следует… И еще: семь человек вообще не выходили на поле во Франции – они тут причем? Новый главный тренер, конечно, должен провести ревизию с РФС, с техническим комитетом, с ветеранами. И, кстати, это уже давно нужно было сделать, мы упускаем время.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия
Комментарии (5)
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Жорж1950
1468521975
900 000 сумасшедших а он один здоровый.Вот так у нас везде
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sergey_86-76
1468524780
СУМАСШЕДШИЕ "ИГРАЛИ" В СОСТАВЕ НАШЕЙ СБОРНОЙ НА ЕВРО.
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Snek
1468531197
слава дебил, прочитай петицию, что ты там трындишь, совсем мозги пропил прощелыга...
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alex1951
1468562532
Вроде Колосков не дурак,но видать и до него не доперло,что распустить сборную, вовсе не означает ,закрыть её.. А выставить из нее сегодняшних чмошников! Так понятнее,товарищ Колосков?
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