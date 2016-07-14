Колосков: «Петиция о роспуске сборной России – призыв сумасшедших»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о петиции за роспуск сборной России, которую на данный момент подписало более 900 тысяч человек.

– Что скажете о петиции с требованием расформировать сборную России?

– Понятно, что это призыв сумасшедших. Полнейший абсурд. В СССР в 1952 году уже расформировывали ЦДКА, а затем восстановили футболистов в звании, в должности... Что значит расформировать? Вычеркнуть и забыть 23 футболистов, а затем набрать новых? А где их взять? Кроме того, почему должны страдать те, кто работал с полной самоотдачей?

– Например, Смольников, о котором не скажешь, что он не боролся?

– Да, его просто не научили играть в футбол как следует… И еще: семь человек вообще не выходили на поле во Франции – они тут причем? Новый главный тренер, конечно, должен провести ревизию с РФС, с техническим комитетом, с ветеранами. И, кстати, это уже давно нужно было сделать, мы упускаем время.