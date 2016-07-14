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    Джуджак хочет вернуться в Россию

    Футбольный агент Шандор Варга, который представляет интересы капитана сборной Венгрии Балажа Джуджака, рассказал о желании своего клиента вернуться в российский чемпионат.

    «Джуджак очень соскучился по России и хочет туда вернуться. Он отлично провел чемпионат Европы и к тому же в Турции чувствует себя не очень. Так что мы ведем переговоры по его возвращению в Россию, но больше сказать пока не могу», – рассказал Варга.

    Напомним, Джуджак в своей карьере поиграл за венгерский «Дебрецен» (2005-2007), голландский ПСВ (2007-2011), махачкалинский «Анжи» (2011-2012) и московское «Динамо» (2012-2015). В августе 2015 года полузащитник подписал контракт с турецким «Бурсаспором».

    Источник: ТАСС

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    14.07.2016 14:29
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 июля 2016, 18:53

      За сборную он конечно бился знатно, Лидер! Смотрел и удивлялся, тот ли это футболист которого мы знаем по РПЛ.

      Вот в этом и вопрос, будет ли у него такое желание играть за клуб.

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 14 июля 2016, 17:57

      Балаж давай вернись в Динамо :год выйти из фнл и год стать чемпионом нам это все по силам

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 14 июля 2016, 16:28

      В Локомотив его!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 14 июля 2016, 16:26

      Балаж, "Динамо" в ФНЛ, и ты хочешь туда вернуться? Не думаю, что ты настолько сроднился с ним, что даже пойдёшь на понижение зарплаты...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 14 июля 2016, 16:14

      Зенитушка пригреет беженца

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июля 2016, 15:56

      в Рубин или Локо хотя у РЖД денег нет а так может в Краснодар Терек

      -1
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 > Garrincha58 14 июля 2016, 16:01

      у Рубина уже достаточно легионеров.

      2
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 14 июля 2016, 15:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В Анжи Джуджака. Зениту он не подойдет. Уже был у нас такой - звезда венгерской сборной Хусти. Всю лавку протер.

      -6
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      Рейтинг: +46

      Lukasch2000 > Вомбат 14 июля 2016, 15:44

      А ты видимо забыл,что он португалам 2 банки вкатил?!

      -2
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      Рейтинг: +15

      Jason_Voorhees25052 14 июля 2016, 14:33

      Пусть в Анжи вернется

      1
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