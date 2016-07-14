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«Анжи» пополнит бывший нападающий сборной Чехии

14 июля 2016, 12:12
5

Нападающий «Спарты» Давид Лафата в ближайшее время может пополнить состав «Анжи». Известно, что обе стороны пришли к согласию об условиях контракта. Таким образом, в течении нескольких дней может быть объявлено о подписании контракта с 34-летним чехом.

Стоит отметить, что махачкалинский клуб с недавних пор возглавил Павел Врба, работавший с Лафатой в национальной команде. В прошедшем сезоне футболист сыграл в 38 матчей во всех турнирах, забив 25 мячей и отдал четыре результативные передачи. После завершения Евро-2016 Лафата объявил о завершении карьеры в сборной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Анжи Спарта Лафата Давид
Комментарии (5)
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Chesn0k
1468489944
да прошлый сезон у него - это последний припадок молодости, больше он столько не наколотит. опять керимова за нос водят.
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Mr_Murder
1468491158
Анжи довольно таки активны на трансферном рынке..
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user3618
1468498525
Анжи экспериментирует. Сначала покупались звезды, затем пытались своих подтянуть. Теперь опыт чехов пытаются привнести. Весёлая команда, интересно будет посмотреть.
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gambler35
1468503097
Все своих пристраивают, что в Анжи, что в Рубине...
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