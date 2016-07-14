«Анжи» пополнит бывший нападающий сборной Чехии

Нападающий «Спарты» Давид Лафата в ближайшее время может пополнить состав «Анжи». Известно, что обе стороны пришли к согласию об условиях контракта. Таким образом, в течении нескольких дней может быть объявлено о подписании контракта с 34-летним чехом.

Стоит отметить, что махачкалинский клуб с недавних пор возглавил Павел Врба, работавший с Лафатой в национальной команде. В прошедшем сезоне футболист сыграл в 38 матчей во всех турнирах, забив 25 мячей и отдал четыре результативные передачи. После завершения Евро-2016 Лафата объявил о завершении карьеры в сборной.