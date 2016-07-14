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    Степашин: «Слишком много внимания уделяем Кокорину и Мамаеву»

    Член исполкома РФС Сергей Степашин прокомментировал скандальный инцидент с участием футболистов сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина.

    «Как отношусь к инциденту с Кокориным и Мамаевым в Монако? Слишком много внимания уделяем двум персонажам. Если коротко, то это просто отвратительно. Тем более после того, как они сыграли. Реакция людей это только подтверждает. Ведь почти миллион подписей под известной петицией собран не просто так, хотя это не против сборной, пусть команда и выглядела не лучшим образом. В первую очередь такую реакцию спровоцировали два человека. Не хочу о них много говорить. Очень надеюсь, что на чемпионате мира в 2018 году этих персонажей в футболках сборной моей страны не увижу. Очень на это рассчитываю», — сказал он.

    Напомним, что Кокорин и Мамаев на вечеринке в Монте-Карло потратили на шампанское около 250 тысяч евро на шампанское.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2016 06:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +115

      яцык 14 июля 2016, 12:17

      не забуду морду степашки на трибуне.динамо летит а он тащится

      0
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      Рейтинг: +8

      Молчуновский 14 июля 2016, 09:59

      Конечно, плохо так говорить о человеке, но этож чиновник, к тому же российский. Почему-то кажется, что этот Степашкин не только не увидит этих футболистов на чемпионате мира, но и сам чемпионат не увидит.

      -1
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      Рейтинг: +115

      Димон Панкер 14 июля 2016, 08:31

      Эти двое сработали, как громоотвод. Журналюшки раздули копеечную новость до такой степени, что только и разговоров про эту тусу с шампанским. В то же время, Мутко и лимит остаются неприкосновенными.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Димон Панкер 14 июля 2016, 10:46

      Золотые слова, приятно видеть на бомардире людей, которые видят картину не только с одной стороны.

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