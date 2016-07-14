«Лестер» договорился с «Севильей» о покупке Рами

По информации Get French Football News, «Лестер» близок к завершению сделки по приобретению защитника «Севильи» Адиля Рами. Стороны практически согласовали все условия трансфера. Сообщается, что «лисы» заплатят за 30-летнего игрока около пяти миллионов фунтов стерлингов.

В прошедшем розыгрыше Примеры Рами принял участие в 28 встречах, сделав одну результативную передачу и заработав семь желтых карточек. В составе сборной Франции он провел четыре поединка на чемпионате Европы-2016.