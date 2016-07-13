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    Каррера: «Сделал правильный выбор, приняв предложение «Спартака»

    Итальянский специалист Массимо Каррера, вошедший сегодня в тренерский штаб «Спартака» отметил, что считает верным выбор в пользу красно-белых. Напомним, ранее 52-летний тренер являлся одним из помощников Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

    «Уверен, что сделал верный выбор, откликнувшись на предложение «Спартака». Знаю, что теперь буду трудиться в самом популярном российском клубе, с давними и славными традициями.

    «Сделать все возможное, чтобы победить!» – именно этому принципу мы следовали в сборной Италии. И этот девиз как нельзя лучше подходит и для моей новой знаменитой московской команды», – сказал Каррера.

    Источник: ФК «Спартак»

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    13.07.2016 23:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +32

      cпартак 1922 14 июля 2016, 13:04

      Во ск завтра жеребьевка ЛЕ и будут ли показывать по телеку или вообще где то??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 14 июля 2016, 09:16

      давай братан!!!! Устали ждать.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 14 июля 2016, 08:28

      Удачи!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      Nail-football 14 июля 2016, 07:23

      Им бы игроков получше, а не тренеров

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 июля 2016, 06:34

      Удачи в Спартаке.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +143

      Essence 14 июля 2016, 01:49

      Быть в тренерском штабе ювентуса,кому конкурентов нет на протяжении нескольких лет это одно,а вот познать боль рфпл,это уже совсем другая история.Я уже не говорю о ,мягко говоря,требовательных болельщиках,не забывающих о титулах народной команды и о руководстве,которое каждый год требует чемпионства...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 14 июля 2016, 01:20

      Интересно, сколько ему предложили по личному контракту!?

      -1
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