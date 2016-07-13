Чугайнов: «Россия подбирает тех игроков, от которых отказались их сборные»

Экс-защитник сборной России Игорь Чугайнов выразил свое мнение относительно получения гражданства РФ защитником ЦСКА Марио Фернандесом. По мнению специалиста, 25-летний игрок может принести пользу национальной команде, однако все-таки стоит заняться выращиванием собственных защитников.

«Игрок-то хороший для России. Для нашего, подчеркиваю, уровню. Сборной пользу принести может. Но вместо того, чтобы готовить своих игроков, мы печатаем паспорта иностранцам. Причем далеко не лучшим. В каком смысле? Подбираем тех игроков, от которых отказались их сборные. Ну если он лучший, почему не играет за сборную Бразилии?

Не смущает ли плохое знание Фернандесом русского языка? Так лиха беда начало. Мы сейчас понапечатаем паспортов, и у нас в сборной будут говорить по-португальски, по-немецки, только не по-русски. Мы же россияне, давайте выращивать своих защитников. Но на сегодняшний день такова картина», – сказал Чугайнов.