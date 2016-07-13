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  • Чугайнов: «Россия подбирает тех игроков, от которых отказались их сборные»

Чугайнов: «Россия подбирает тех игроков, от которых отказались их сборные»

13 июля 2016, 21:17
20

Экс-защитник сборной России Игорь Чугайнов выразил свое мнение относительно получения гражданства РФ защитником ЦСКА Марио Фернандесом. По мнению специалиста, 25-летний игрок может принести пользу национальной команде, однако все-таки стоит заняться выращиванием собственных защитников.

«Игрок-то хороший для России. Для нашего, подчеркиваю, уровню. Сборной пользу принести может. Но вместо того, чтобы готовить своих игроков, мы печатаем паспорта иностранцам. Причем далеко не лучшим. В каком смысле? Подбираем тех игроков, от которых отказались их сборные. Ну если он лучший, почему не играет за сборную Бразилии?

Не смущает ли плохое знание Фернандесом русского языка? Так лиха беда начало. Мы сейчас понапечатаем паспортов, и у нас в сборной будут говорить по-португальски, по-немецки, только не по-русски. Мы же россияне, давайте выращивать своих защитников. Но на сегодняшний день такова картина», – сказал Чугайнов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Фернандес Марио Чугайнов Игорь
Комментарии (20)
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Essence
1468436101
я понимаю,если бы наша молодежь ничего не добивалась,а то U-17 берут чемпионство,в полуфиналах играют...Но не дают времени им в клубах.Только Миранчуку дали время,потому что талантлив,конечно и локо не имеет средств на дорогие покупки.
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PopCorn963
1468437112
Сборная гибридов
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Вомбат
1468439675
Гилерме и Фернандес живут и работают в России очень давно. Первый, получил гражданство не как футболист , а через экзамены в общем порядке, и ждал гражданства этого целый год. Фернандес конечно, получил по просьбе Гинера указом Путина, но он хотя бы россиянин. А на какой хрен и по чьей просьбе Путин дал гражданство немцу Нойштедтеру, НИКОГДА не жившему и не работавшему в России? Неужели потому что Слуцкий сказал, что этот средний игрок абсолютно необходим сборной? Если да, значит Слуцкий как специалист футбола действительно то, что сказали игроки после Уэльса, придя к нему в номер.
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Против ветра
1468439702
Когда-то Бесков набрал в Спартак, вылетевшего в первую лигу, игроков из запаса разных клубов, а через три года они стали чемпионами страны и костяком сборной! Важно найти такого Бескова, чтобы довел игроков до кондиции (например кому-то мешало, что Харламов наполовину испанец или в шорт-треке взяли корейца Ана и Россия стала из аутсайдера, претендентом на медали на всех турнирах, и не только сам Ан, но и наши парни "под его присмотром", а сноубордист Вик Уайлд)?! Короче, не в паспорте дело, а в желании спортсмена.
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Cromathaar
1468439755
Чемпион мира и Европы Чугайнов критикует. Замечательно. Конечно, можно задать вопрос, что-ж ты такой талантливый и с российским паспортом от рождения так ничего и не выиграл толком, но да ладно. Все мы знаем, что юношеский максимализм у РФС в крови. Чемпионат, на который даже местное население на стадионы не ходит, должен вдруг стать родителем сборной, которая выиграет ЧМ-2018. Бред? Бред. И не потому, что парням из U-17 не дают шанса. А потому, что парням из U-17 дают полмильончика в месяц зарплату за протирание лавки. Можно долго говорить про шампанское, Кокорина, Мамаева, Аршавина, наши проблемы и так далее, но факт есть факт - паспорт решает все. А у обрусевших легионеров не решает. Зарплату им за это если и повышают, то на полушку. Оттого и стремятся к чему-то, хоть и за сборную России поиграть, если уж в свою не зовут. А нашим стремиться не за чем и некуда. Сборная условной Молдавии? Да зачем мне этот ваш спорт, мне и в ФНЛ за 300к хорошо.
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Garrincha58
1468440245
Просто это выгодно ЦСКА с учетом лимита только зачем этот лимит приняли если все равно Шейдаев уезжает а скоро и другие рванут Если бы у нас действительно были умные профи от футбола они бы еще года три назад создали сборную молодежную и играли бы в ЧР вне конкурса но за призовые чем выше команда тем больше приз и за победы тоже бонусы глядишь эта команда сыгралась бы и к ЧМ уже костяк команды был бы вот тогда можно было чего то ПУТНОГО ожидать а раздавать паспорта господин Путин не вижу ничего ПУТНОГО
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Boozman
1468441234
Ввести лимит, чтобы раздавать паспорта иностранцам - браво
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alexfilatov
1468441595
Мышление далеко не современного человека!
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AndreKoplonni
1468442747
согласен
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Ruhaaa
1468454224
Делайте что хотите . Ну пока футболистов будут набирать по связям и черт знает как футбола в России не будет никогда.
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