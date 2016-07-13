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    Игнатьев: «Ушел из «Локомотива», потому что Семин не видел меня в составе»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поделился мнением о наставниках, под руководством которых ему довелось работать на протяжении карьеры. Напомним, во время своего первого пришествия в стан железнодорожников игрок работал с Юрием Семиным и Жозе Коусейру. Кроме того, во второй сборной России хавбек тренировался под началом Юрия Красножана.

    – Юрий Семин сказал, что был недоволен вашим уходом из «Локомотива». Почему ушли?

    – Когда я только перешел в «Локомотив», до августа не появлялся в составе. Даже в заявку не попадал. Провел шесть матчей за дубль. Хотелось играть.

    – То есть все дело в игровой практике? Ничего более?

    – Ну да. Тренер не видел меня в составе. Просто я понял, что лучше играть, чем сидеть.

    – Вашим тренером в «Локомотиве» был Жозе Коусейру. Что за человек?

    – Эмоциональный, да, – все же португальцы такие. В то же время, если ты отдавался на поле на сто процентов, он это ценил. Хотя у него не было любимчиков. Он ставил в состав только тех, кто был хорошо подготовлен физически. В плане тренировок было интересно. К каждому мог подойти и что-то объяснить, подсказать.

    – Получается, тренер без недостатков?

    – Я у него играл. Когда футболист играет, недостатки тренера, как правило, он не замечает.

    – В своих неудачах в «Локомотиве» он обвинил руководство. Кто мешал ему работать?

    – Я не знаю, по какой причине его убрали. Но раз руководство так сделало, то им виднее. Решения начальства не обсуждаются.

    – Вы играли за вторую сборную России под руководством Юрия Красножана. Зачем вообще создавалась эта команда?

    – Это был положительный и приятный опыт. До этого я за национальную команду не выступал. И само попадание в сборную России, хоть и во вторую, для меня было очень приятным. Тем более я забил в первой игре.

    – Говорили, что Красножан сильный тренер, с заботой относился к своим игрокам, буквально за руку их водил. Каким он вам запомнился?

    – Да, действительно, водил. У него было много тактики: разбирали все от и до, много смотрели видео. Иногда тяжело так долго сидеть и изучать это все, запоминать. Особенно после тренировок: уже ничего не откладывалось, потому что просто хотелось идти отдохнуть. Но все это на пользу.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    13.07.2016 20:15
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