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Адвокат может покинуть сборную Голландии в любой момент

13 июля 2016, 19:32
3

Дик Адвокат, работающий ассистентом главного тренера сборной Голландии Данни Блинда, имеет в своем контракте пункт, согласно которому может в любое время покинуть свой пост при поступлении предложения от какого-либо клуба или федерации.

«Это действительно так, мой контракт с Королевским футбольным союзом Голландии составлен так, что я имею право уйти из штаба сборной Голландии, если получу любое интересное предложение.

Будет ли считаться таковым работа в России? Безусловно, хотя в данный момент это все на уровне разговоров. Как бы там ни было я внимательнейшим образом слежу за тем, как разворачиваются события в вашей стране после окончания чемпионата Европы», – сказал Адвокат.

Напомним, Адвокат уже возглавлял сборную России с 2010-го по 2012-й годы, и выводил ее в финальную часть Евро-2012. Ранее СМИ сообщили, что 68-летний специалист входит в число претендентов на должность наставника россиян после отставки Леонида Слуцкого. Сам голландец также отметил, что был бы рад вернуться в российскую сборную.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Голландия Россия Нидерланды Адвокат Дик
Комментарии (3)
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klyukin
1468428031
надоела родина!
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ManUtd-Volgograd
1468432818
Он же сам признался послу ухода, что срубил нормально денег с России и ему абсолютно по барабану как они там сыграли. Ну Мудко видимо пофиг, он в своем мире живет, никому неизвествным!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1468432822
А все-таки отличная у нас команда, раз все так мечтают ее возглавить!)
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