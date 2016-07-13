Адвокат может покинуть сборную Голландии в любой момент

Дик Адвокат, работающий ассистентом главного тренера сборной Голландии Данни Блинда, имеет в своем контракте пункт, согласно которому может в любое время покинуть свой пост при поступлении предложения от какого-либо клуба или федерации.

«Это действительно так, мой контракт с Королевским футбольным союзом Голландии составлен так, что я имею право уйти из штаба сборной Голландии, если получу любое интересное предложение.

Будет ли считаться таковым работа в России? Безусловно, хотя в данный момент это все на уровне разговоров. Как бы там ни было я внимательнейшим образом слежу за тем, как разворачиваются события в вашей стране после окончания чемпионата Европы», – сказал Адвокат.

Напомним, Адвокат уже возглавлял сборную России с 2010-го по 2012-й годы, и выводил ее в финальную часть Евро-2012. Ранее СМИ сообщили, что 68-летний специалист входит в число претендентов на должность наставника россиян после отставки Леонида Слуцкого. Сам голландец также отметил, что был бы рад вернуться в российскую сборную.