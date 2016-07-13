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    Селезнев: «Кокорин и Мамаев? Какого-то криминала в их поступке я не вижу»

    Бывший нападающий «Кубани» Евгений Селезнев поделился мнением о ситуации с игроками сборной России Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, которые во время отпуска в Монте-Карло за одну ночь потратили 250 тысяч евро на шампанское.

    – Как на Украине восприняли ситуацию с игроками сборной России – Мамаевым и Кокориным?

    – Во-первых, у них был отпуск. Это раз. Во-вторых, насколько я знаю, шампанское заказывали не они. Не понял, из-за чего весь этот сыр-бор. Они не пили, просто пришли провести время. Что здесь плохого? Конечно, Россия, как и Украина, выступила неудачно, но я какого-то криминала в их поступке не вижу. Что тут такого?

    – Но их сослали в дубль…

    – Это было не их шампанское, насколько я знаю, они не пили. А так, можно за любым подсмотреть и снять видео.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2016 18:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 13 июля 2016, 20:56

      ОБОЖАЮ СЕЛЕЗНЁВА ♥♥♥

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 13 июля 2016, 19:34

      а как там у вас поступили бы интересно?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 13 июля 2016, 19:27

      Да и вообще это не они были,их двоих так просто за красивые глаза в дубль бедненьких отправили и воспитали так несчастных.

      0
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 13 июля 2016, 18:47

      Селезнев знает толк в отдыхе :)

      3
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 > Kuban23 13 июля 2016, 19:06

      А еще много голов забивает!

      2
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