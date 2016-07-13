Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Переход в ЦСКА – возможность для Траоре доказать свою состоятельность «Монако»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Монако» Ласина Траоре, поделился мнением о переходе своего клиента на правах аренды в ЦСКА.

    «Не имею права разглашать подробности контракта, это конфиденциально. Но отмечу, что, как правило, арендные соглашения всегда подписываются с правом выкупа. ЦСКА – амбициозный клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Для Траоре это возможность доказать свою состоятельность португальской диаспоре, которая полностью оккупировала «Монако».

    Это одна из причин, по которой Траоре не мог получать достаточно игровой практики. Когда в некоторых играх на поле выходят девять португальцев, а 10-й – бразилец и только вратарь не относится к этим народам, это грустно. Учитывая еще, что и тренер португалец», – сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.07.2016 16:29
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 июля 2016, 19:09

      Плохому танцору, всю жизнь "португальцы" мешают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 13 июля 2016, 16:40

      А до этого он в Кубани и Анжи просто так закалачивал мячи. Смешно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Den4ik111 13 июля 2016, 16:35

      Хорошее усиление

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11