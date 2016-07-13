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  • Мутко: «Никаких дивидендов от участия сборной России на Евро-2016 мы не получили»

Мутко: «Никаких дивидендов от участия сборной России на Евро-2016 мы не получили»

13 июля 2016, 16:10
28

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что организация не получила никаких финансовых дивидендов от участия сборной России на Евро-2016. Напомним, российская национальная команда не сумела преодолеть групповой этап, заняв в квартете В последнее место.

«У РФС есть бюджет, и если УЕФА что-то распределял, это учтено. У нас сейчас огромный дефицит, с 1 сентября мы открываем программу развития. Те ресурсы, которые УЕФА и ФИФА направляют, строго регламентированы. Эти суммы направляются или на уставную деятельность, или на программы. А если и направляются, то федерации ставят условия.

Все участники чемпионата получают суммы в зависимости от результатов. Мы нигде не добились победы, одну ничью сделали. Так что никаких дивидендов от участия в чемпионате Европы мы не получили», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Мутко Виталий
Комментарии (28)
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Сергей Свояк
1468416797
Пиздабол ! 500.00 евро за ничью на сборную дают. И ещё вроде 8 млн. евро за участие в групповом этапе ЧЕ. Кто знает точно ?
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subbotaspartak
1468416856
Пускай сборники "братки" За всё получат у мутки. Всё по чести, без обмана, Но из личного кармана. По немножку им, однако, Чтоб хватило на Монако.
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Garrincha58
1468418342
8.5 лямов опять распилили
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vladimir-7
1468418431
Значит бабульки уже Мудко забрал себе на карман.
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АХ
1468419076
Давайте откажемся от участия в финальных стадиях. Ну действительно одни разочарования и никаких денег. У нас есть другие виды футбола, где команды успешны. Лучше туда ввалим бюджеты и будем доминировать.
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zubr252
1468420876
Мутко лучше тебе уйти в отствку.Вес футбол развалил до основания.
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ivan199103
1468421539
Все в кармане у него осели
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Kollljan
1468421589
Разокрали всё!!!
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yorgenbarenz
1468422747
Склизкий тип...
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1468423788
Намек на то , что Путину придется опять "стричь" олигархов.
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