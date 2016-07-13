Мутко: «Никаких дивидендов от участия сборной России на Евро-2016 мы не получили»

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что организация не получила никаких финансовых дивидендов от участия сборной России на Евро-2016. Напомним, российская национальная команда не сумела преодолеть групповой этап, заняв в квартете В последнее место.

«У РФС есть бюджет, и если УЕФА что-то распределял, это учтено. У нас сейчас огромный дефицит, с 1 сентября мы открываем программу развития. Те ресурсы, которые УЕФА и ФИФА направляют, строго регламентированы. Эти суммы направляются или на уставную деятельность, или на программы. А если и направляются, то федерации ставят условия.

Все участники чемпионата получают суммы в зависимости от результатов. Мы нигде не добились победы, одну ничью сделали. Так что никаких дивидендов от участия в чемпионате Европы мы не получили», – сказал Мутко.