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Мутко готов встретиться с авторами петиции о роспуске сборной России

13 июля 2016, 06:01
12

Президент РФС Виталий Мутко признал, что готов встретиться с авторами петиции за роспуск сборной России.

«Конечно, мы обсудим ее, я готов встретиться с авторами этой петиции. Люди на сегодня недовольны качеством игры, отсутствием самоотдачи, после этого, конечно, надо формировать будущую сборную, но инопланетяне сюда не прилетят.

Мы можем сформировать команду из игроков РФПЛ, прерогатива на это будет у нового главного тренера. Надеюсь, он учтет реакцию болельщиков на поведение некоторых наших футболистов, а также их самоотдачу на чемпионате Европы и будет формировать новую сборную.

С другой стороны, эту критику можно рассматривать как поддержку, эти люди, что подписали петицию, неравнодушны к футболу, и если сделаем правильные выводы, то они станут базой, которая даст поддержку обновленной команде», — сказал Мутко.

Напомним, что данная петиция собрала уже около 900 тысяч подписей.

Источник: Интерфакс
Чемпионат Европы Россия Россия Мутко Виталий
Комментарии (12)
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Пельш 1
1468380092
Сделай вывод и уйди в отставку!!!!!
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Bekkz
1468380341
Здесь один выбор. Отставка главного виновника во всем происходящем- мудко.
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vladimir-7
1468386239
Народ требует отставки Мудко от всех должностей, связанных со спортом и в частности с футболом. Ты, это слышишь, Мудко. Уходи сам, присоска.
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Black Giz
1468388791
Я надеюсь автор петиции тебе доходчиво, с чувством, с толком, с расстановкой объяснит, что Вам, господин Хороший, пора валить с должности.
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nblx
1468392547
Тыб сначала с кукушкой которая у тебя в башке гнездо свила встретился. Позорное исчадие приисподни!
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RedWhiteFans2
1468392770
Походу точно в штаны карбит попал и стул закачался. И с легкоатлетами сразу же пусть встретиться. А то оторвался от реальности.
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Alex3920486
1468396128
Замутил Мутко миниатюру...
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LokoBars
1468399793
Мутко нужно подать в отставку!
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vladimir-7
1468401802
Снайпер нужен.
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himik2-62
1468576247
пущай сыграют с "непрфессионалами"
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