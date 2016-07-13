Мутко готов встретиться с авторами петиции о роспуске сборной России

Президент РФС Виталий Мутко признал, что готов встретиться с авторами петиции за роспуск сборной России.

«Конечно, мы обсудим ее, я готов встретиться с авторами этой петиции. Люди на сегодня недовольны качеством игры, отсутствием самоотдачи, после этого, конечно, надо формировать будущую сборную, но инопланетяне сюда не прилетят.

Мы можем сформировать команду из игроков РФПЛ, прерогатива на это будет у нового главного тренера. Надеюсь, он учтет реакцию болельщиков на поведение некоторых наших футболистов, а также их самоотдачу на чемпионате Европы и будет формировать новую сборную.

С другой стороны, эту критику можно рассматривать как поддержку, эти люди, что подписали петицию, неравнодушны к футболу, и если сделаем правильные выводы, то они станут базой, которая даст поддержку обновленной команде», — сказал Мутко.

Напомним, что данная петиция собрала уже около 900 тысяч подписей.