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    «Зенит» был готов платить Шейдаеву 300 тысяч рублей в месяц

    Агент экс-нападающего «Зенита» Рамиля Шейдаева Сергей Кушов рассказал о причинах ухода 20-летнего игрока из петербургского клуба.

    «С Шейдаевым никто не обсуждал деталей нового контракта. Ему прислали шаблон договора по почте. По нему он зарабатывал бы 300 тысяч рублей в месяц. Но не это главное. Рамиль хотел прогрессировать, тренироваться с основой и получить шанс в большом футболе, а не в ФНЛ», – отметил Кушов.

    Напомним, сегодня Шейдаев заключил контракт с «Трабзонспором». Кроме того, форвард принял гражданство Азербайджана, чтобы иметь возможность выступать за национальную команду этой страны.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.07.2016 23:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 июля 2016, 14:46

      Коко столько должен получать в год.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 июля 2016, 13:12

      Если бы хорошо соображал не только на поле, то, скорее всего, играл бы на ЧМ. Сейчас у сборной нет отборочных, рез-тат не довлеет, значит дорога молодежи открыта, ее в любом случае будут пробовать, наигрывать. А с Азербайджаном сможет, и то, если повезет, только засветиться для перехода в более престижный клуб с более высокой зряплатой.

      0
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      Рейтинг: +211

      Voltiz 13 июля 2016, 09:01

      300.000 рублей такому перспективному игроку( с бомбардирскими качествами ) это нормально. Его надо было отдавать в аренду в нормальные чемпионаты в высшие лиги ,пускай в низовые команды, чтоб имел игровое время ,а не гробить карьеру молодого скамейкой запасных .Это руководство виновато ,сидят табуреткины .Другой вопрос те кто в год 100 до 250 миллионов рублей получает .И платят откровенным паленьям ,которые не к чему не стремятся .Вот это нормально ?

      1
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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 13 июля 2016, 08:57

      на некоторых остальных-не такая уж и большая сумма)
      а вообще,конечно,такие зп губят и молодежь в футболе и сам футбол..

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2016, 08:48

      вот она золотая молодежь почти 4 ляма им мало

      -2
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      Рейтинг: +11

      lexa1995 13 июля 2016, 06:40

      цитата:"он зарабатывал бы 300 тысяч рублей в месяц. Но не это главное. Рамиль хотел прогрессировать, тренироваться с основой и получить шанс в большом футболе, а не в ФНЛ". РУССКИМ языком написано, что он хотел ИГРАТЬ, а не скамейку полировать даже за 300 кусков. Почему вы такие тупые и не можете подумать, прежде чем писать что он просто зажрался и хочет получать миллионы, все хотят ,но и за 300к он бы играл, если бы на поле выпускали в основной команде.ГЛУПЫЕ.

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 13 июля 2016, 06:24

      Что зарабатывать миллионы, надо добиться чего-то. А просто так 20 летнему обсосу, о котором никто не знает (я даже не слышал про такого) платить много не за что.

      -3
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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 13 июля 2016, 06:24

      Господа Да вы уже зажрались там!

      -3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 13 июля 2016, 02:47

      Как мне видится -- паренёк совершает огромную ошибку.

      Но ведь уже совершеннолетний, так что пусть испытает на себе все последствия сделанного выбора. А вдруг он действительно рождён для Турции и Азербайджана? А здесь бы мучился и занимал не своё место.

      -2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 июля 2016, 00:55

      Ну и скатертью дорога, миллионы ему подавай...

      -2
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