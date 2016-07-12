Форвард «Лестера» может продолжить карьеру в «Суонси»

Нападающий «Лестера» Леонардо Ульоа, по всей вероятности, покинет «лисов» в нынешнее межсезонье. Аргентинец на видит перспективы в нынешнем клубе и принял решение сменить прописку для получения регулярной игровой практики.

Одним из претендентов на 29-летнего игрока на данный момент является «Суонси», который видит в форварде чемпиона Англии замену Бафетимби Гомису, чей уход, скорее всего, является уже решенным делом. На портале Transfermarkt ценник на Ульоа составляет восемь миллионов евро.

В минувшем розыгрыше АПЛ аргентинец принял участие в 28 встречах, отметившись шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.