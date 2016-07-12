«Кубань» решила расстаться с Аподи

«Кубань» приняла решение расстаться с защитником Аподи. Краснодарский клуб выставил 29-летнего игрока на продажу и планирует выручить за него порядка полумиллиона евро.

Отмечается, что в услугах бразильца заинтересованы клубы из Испании, Франции, Португалии, а также китайский «Далянь Аэрбин».

Аподи перебрался в стан желто-зеленых в начале текущего года, заключив соглашение на два с половиной года. В минувшем розыгрыше РФПЛ он провел 12 поединков, забив один гол и сделав одну результативную передачу.