Соса уходит из «Бешикташа» из-за терактов в Стамбуле

Полузащитник «Бешикташа» Хосе Соса принял решение покинуть клуб после теракта в аэропорту Стамбула, в результате которого погибли 40 человек, а более 200 получили ранения.

«Последний теракт был очень близок к моей семье, и после случившегося мы решили уехать из Стамбула. У меня две дочери, и я хочу быть уверенным в их безопасности.

Благодарен «Бешикташу» за эти два года. Я уже обратился в клуб и рассказал руководству о своем решении уйти», – заявил Соса.

Напомним, интерес к аргентинцу проявляет «Милан». Ранее клубы провели переговоры и пока не смогли согласовать сумму трансфера.