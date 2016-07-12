Широков: «Может быть вариант с переездом в Китай»

Экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков, который сейчас находится в статусе свободного агента, поделился своими планами на ближайшее будущее.

«Клубы из РФПЛ? Разные, из Европы, наверное, глупо какие-то предложения ждать после такого «успешного» выступления со сборной. А если рассматривать такое дальнее зарубежье, то да, может быть вариант с Китаем.

Рассматриваем разные предложения и думаем, интересно нам или нет. Связаны они не только с футболом, но и вот это (работа в минспорте МО). Думаем, что можем дать друг другу, все находится сейчас в стадии переговоров – разговариваем и обсуждаем нюансы», – сказал Широков.