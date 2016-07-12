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Широков: «Может быть вариант с переездом в Китай»

12 июля 2016, 14:17
12

Экс-полузащитник ЦСКА Роман Широков, который сейчас находится в статусе свободного агента, поделился своими планами на ближайшее будущее.

«Клубы из РФПЛ? Разные, из Европы, наверное, глупо какие-то предложения ждать после такого «успешного» выступления со сборной. А если рассматривать такое дальнее зарубежье, то да, может быть вариант с Китаем.

Рассматриваем разные предложения и думаем, интересно нам или нет. Связаны они не только с футболом, но и вот это (работа в минспорте МО). Думаем, что можем дать друг другу, все находится сейчас в стадии переговоров – разговариваем и обсуждаем нюансы», – сказал Широков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Широков Роман
Комментарии (12)
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Red-White Sakhalin
1468324208
Рома, дома сидит Епта..
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iuda
1468324720
С такой фамилией играть в Китае нельзя, если бы был Узкоглазов, тогда можно
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acer2003
1468325004
Где больше предложат, туда и побежит.Не фиг тут басни баять
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REDWHITE_
1468328448
на ипподроме в конюшне подметать не пробовал???
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SERGEI.S71
1468328714
звезда липовая, в Торпедо Армавир самое место!
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nemolod
1468329980
Тут только два варианта или продолжать быть игроком в РФПЛ (если умерить свой финансовый запрос) или идти на хорошие деньги в федерацию Подмосковья,но тогда с карьерой футболиста придется закончить!
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Zubo
1468330313
подальше куда-нибудь
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lim0n7
1468330826
Пускай едет на завод телефоны собирает! Это у него должно получиться лучше чем мяч пинать))))
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geragera
1468336713
да кому он нужен .в Китае звезды нужны а он к ним ну не как не относится
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VVM1964
1468343180
ДА ХОТЬ НА ЛУНУ , " БАБА С ВОЗУ - КОБЫЛЕ ЛЕГЧЕ "
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