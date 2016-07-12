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Жирков: «Правильно поступил, не поехав на Евро-2016»

12 июля 2016, 08:56
17

Защитник «Зенита» Юрий Жирков считает, что решение пропустить Евро-2016 оказалось верным.

«Я, бывало, выходил и играл с травмой. Например, с оторванной мышцей. Но травма ахилла – это не какой-то мышечный спазм или что-то подобное, с чем можно играть. С этим не шутят. Широков чемпионат мира именно из-за этого пропустил.

Расстроился ли я, что не поехал во Францию? Конечно. Осознать и самому сказать тренеру, что ты пропускаешь такой турнир, – это сложно. Но я думаю, что все-таки поступил правильно. Сейчас спокойно готовлюсь к сезону. Вроде бы проблема меньше дает о себе знать», — сказал он.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Зенит Жирков Юрий
Комментарии (17)
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тётя ASYA
1468303321
что это? желание попиариться на фоне кокоши с мамаем?
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Ker0s
1468303675
Хитрый жук.
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Pro100Kid
1468303906
Потеря Жиркова не так фатальна,как потеря Денисова и Дзагоеваю.P.s.правда нашей сборной и они,видимо,не помогли бы(
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Garrincha58
1468308910
не испачкался в г*вне
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Павел Амурский
1468309703
А кто Жиркова приглашал?
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tanis 29
1468317859
Отказаться играть за сборную это просто предательство.
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zagrizlik
1468337257
Тебя туда,днище,не взяли...не преувеличивай свою значимость.
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Трах- Тибетох
1468381165
Умница только так и надо можешь выступить в полную силу выступай не можешь не чего там делать ни зря многие отказываются не готов умирать за сборную сиди дома не позорься
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Kosmotoga
1468403473
не переживай в сборную и так уже тебя не возьмут.
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a-rakhmatov
1468413422
Кому ты нужен такой?!
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