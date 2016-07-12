Жирков: «Правильно поступил, не поехав на Евро-2016»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков считает, что решение пропустить Евро-2016 оказалось верным.



«Я, бывало, выходил и играл с травмой. Например, с оторванной мышцей. Но травма ахилла – это не какой-то мышечный спазм или что-то подобное, с чем можно играть. С этим не шутят. Широков чемпионат мира именно из-за этого пропустил.



Расстроился ли я, что не поехал во Францию? Конечно. Осознать и самому сказать тренеру, что ты пропускаешь такой турнир, – это сложно. Но я думаю, что все-таки поступил правильно. Сейчас спокойно готовлюсь к сезону. Вроде бы проблема меньше дает о себе знать», — сказал он.