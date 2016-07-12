Фред: «Считаю, мы сильно прибавили»

Полузащитник «Шахтера» Фред доволен тем, как его команда провела первый тренировочный сбор в Голландии. Также футболист рассказал о том, как ему работается под руководством нового главного тренера Паулу Фонсеки.

«Для нас это был отличный сбор. Считаю, мы сильно прибавили. Узнали много полезного от нового тренера. Главное – у нас получается на практике делать то, что он хочет видеть. Впереди очень важный матч против «Динамо». Мы должны собраться с силами и выиграть Суперкубок. Нам еще нужно довести до автоматизма некоторые элементы как в нападении, так и в обороне. Встреча с «Динамо» станет первым серьезным экзаменом в сезоне. Мы должны быть готовы на 100 процентов», – заявил он.