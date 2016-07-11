Касильяс: «Поздравляю Португалию, новых чемпионов Европы»

Вратарь «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс поздравил сборную Португалию с победой на Евро-2016.

«Поздравляю сборную Португалии, новых чемпионов Европы. В этом матче я отмечу двух футболистов: Пепе и Руй Патрисиу сыграли на высочайшем уровне. Великолепный Криштиану Роналду, великолепный Пепе и великолепный Данилу. Еще раз поздравляю!» – написал Касильяс в Twitter.

Сборная Португалии обыграла Францию в финале Евро-2016 в дополнительное время со счетом 1:0.