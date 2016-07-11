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    Евро-2016. Португалия в финале обыграла Францию и стала победителем турнира

    В финальном матче Евро-2016 сборная Португалии сумела одолеть Францию со счетом 1:0 и стала победителем турнира. Звание чемпионов Европы португальцам принес единственный гол в исполнении Эдера.

    Отметим, что основное время встречи завершилось с нулевым счетом. Данный случай стал первым в истории чемпионатов Европы.

    Чемпионат Европы. Финал

    Португалия – Франция – 1:0 (0:0; 0:0; 1:0) Текстовый онлайн матча

    Гол: 1:0 – Эдер, 109.

    Португалия: Патрисиу, Геррейру, Пепе, Фонте, Соареш, В. Карвалью, Силва (Моутинью, 66), Рафа, Санчес (Эдер, 77), Роналду (Куарежма, 25), Нани.

    Франция: Льорис, Эвра, Умтити, Косиельни, Санья, Матюиди, Погба, Пайе (Коман, 58), Сиссоко (Марсьяль, 110), Гризманн, Жиру (Жиньяк, 78).

    Предупреждения: Соареш, 34; Мариу, 62; Геррейру, 95; В. Карвалью, 98; Патрисиу, 120 – Умтити, 80; Матюиди, 97; Косиельни, 107; Погба, 115.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2016 00:32
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    Комментарии124
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    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 11 июля 2016, 20:27

      А очень жаль, ни одна из команд не достойна финала.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr 11 июля 2016, 20:15

      Мои поздравления чемпионам! Хотя совершенно не желал им победы. Новая формула турнира (24 команды) лишила мотивации практически всех. И португальцы не исключение. Сыграли две ничьи в группе, а в третьем матче прекрасно знали, что для выхода из группы хватит ещё одной ничьей. Зачем рвать пятую точку? А в плэй-офф абсолютно "греческий" сценарий 2004-го года. Впрочем, победителей не судят. Но такой футбол очень скучно смотреть.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +69

      tima0898 11 июля 2016, 17:00

      Было бы интересно если бы Португалия встретила не Хорватию А Испанию))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      гость shuh 11 июля 2016, 16:30

      Коментатор правильно сказал- жаль что выигрывает
      команда с оборонительной тактикой.Я ничего против
      этого не имею.Но в зрелищности мы проигрываем,
      когда выигрывает Греция или Португалия.С такими
      темпами, если все тренера начнут это брать за тактику
      Мы будем смотреть футбол без голов.
      Я за красивый футбол!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > гость shuh 11 июля 2016, 18:11

      Я согласен, ведь все критикуют Роналду типа он хлюпик, а ведь чемпион Европы, трижды выигрывал ЛЧ. А Месси прям такой "суровый мужик", а ведь бился, бился со сборной и сдался в итоге.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +180

      гость shuh 11 июля 2016, 16:23

      Справедливость восторжествовала так как
      Франция вышла в финал не по праву судья
      сломал немцев.Это была машина, и еще
      была команда Италии вот это две достойные
      команды этого чемпионата.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +180

      гость shuh 11 июля 2016, 16:18

      Я раньше заявлял что не могу назвать Роналду и Месси
      великими игроками потому что они не становились чемпионами
      со своими сборными.Теперь с уверенностью мохно сказать
      что Роналду великий игрок и по духу и по мастерству
      и всему остальному, хочу сказать БРАВО!!!!!!!!!!!!
      А Месси слизняк который сложил руки и положил на
      свою страну, никакого величия...........

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > гость shuh 11 июля 2016, 19:33

      А нечего , что португалы как раз таки без Роналду добились хорошего результата? ... меня не покидает мысль , что если бы Роналду был на поле исход матча был бы в пользу французов поскольку Роналду излишне тянет одеяло на себя...

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      Рейтинг: +48

      Kostya83 > АртурZaСМ 12 июля 2016, 11:25

      Мне тоже так кажется.

      0
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      Рейтинг: +124

      marshal9 11 июля 2016, 15:38

      молодцы

      0
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      Рейтинг: +5

      Tygamiz 11 июля 2016, 15:33

      Я тут подумал: а что если португальцы сначала "сдувались", чтобы усыпить бдительность соперников, а потом вдруг начали рвать всех, да так, что Евро выиграли? XD

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 11 июля 2016, 15:22

      Роналду теперь получит золотой мяч, а Месси точно вернется в сборную.

      -1
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 11 июля 2016, 14:37

      Важен результат! Этого никто отрицать не будет.
      Возьмем хотя бы ничью наших буратинок с Англией ,все ,как один - игра говно,но очкоооооо! Ура!
      А португалы,между прочим ,ни проиграли ни одной игры,а более того проявили выносливость ,решая игру в доп.время,а это не в баре шампусиком захлебываться....

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      Рейтинг: +48

      Kostya83 > alex1951 12 июля 2016, 11:26

      И не пропустили ни разу в плэй-офф!

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