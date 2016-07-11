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  • Евро-2016. Португалия в финале обыграла Францию и стала победителем турнира

Евро-2016. Португалия в финале обыграла Францию и стала победителем турнира

11 июля 2016, 00:32
126

В финальном матче Евро-2016 сборная Португалии сумела одолеть Францию со счетом 1:0 и стала победителем турнира. Звание чемпионов Европы португальцам принес единственный гол в исполнении Эдера.

Отметим, что основное время встречи завершилось с нулевым счетом. Данный случай стал первым в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы. Финал

Португалия – Франция – 1:0 (0:0; 0:0; 1:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 – Эдер, 109.

Португалия: Патрисиу, Геррейру, Пепе, Фонте, Соареш, В. Карвалью, Силва (Моутинью, 66), Рафа, Санчес (Эдер, 77), Роналду (Куарежма, 25), Нани.

Франция: Льорис, Эвра, Умтити, Косиельни, Санья, Матюиди, Погба, Пайе (Коман, 58), Сиссоко (Марсьяль, 110), Гризманн, Жиру (Жиньяк, 78).

Предупреждения: Соареш, 34; Мариу, 62; Геррейру, 95; В. Карвалью, 98; Патрисиу, 120 – Умтити, 80; Матюиди, 97; Косиельни, 107; Погба, 115.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Португалия Франция
Комментарии (126)
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Ден 781
1468186403
Это было круто !
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cska-62
1468186676
Поздравляю португальцев! Команда справилась и без травмированного в начале первого тайма Роналду. Ну а французы пусть запомнят на веки веков судью Риццоли, который протащил их совершенно незаслуженно в финал, нагло и откровенно «слив» немцев! Расплата свершилась! Аминь!
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x-x-x-x-x
1468186888
молодцы!!!!
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вовик 21
1468187104
так что португальцы могут играть только когда подигрывают,а Роналду вообще нытик хренов
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alexfor
1468187167
ну и что, зм роналду за уход с поля? трус ебучий.
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rm4612
1468187539
Теперь очередь за Месси!
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Tygamiz
1468220098
Считаю, что победа португальцев - самая незаслуженная. В начале едва выйти из группы, потом едва добить Хорватию, затем по пенальти выиграли Польшу... Считаю худшей командой ЧЕ именно её. И я хотел, чтобы французы уничтожили португальцев. И да, это моя точка зрения. Начните бомбить, мне от этого только смешно.
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olic29ivica
1468222694
Самый никчемный ЕВРО который я видел, даже в 2004, там наподобие было греки аыиграли, но, были суперЧехия и суперГолландия, а здесь .... ниче хорошего я не увидел, Потругалия это вообще..непонятно что, Рональда эта, лишь бы на камеру сиграть да футболку с сеья сорвать. Короче ребята ставлю этот ЕВРО на поседнее место из пяти увиденных в живую. Кому еще не понраву?)
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Lenin26
1468226972
Титул не заслуженный,на протяжении турнира попадались слабые команды!!!!!встреться им Испания, Германия, Италия уже бы давно вылетели ,да и откровенно говоря проходили они со скрипом чисто на удаче.
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гость shuh
1468243132
Я раньше заявлял что не могу назвать Роналду и Месси великими игроками потому что они не становились чемпионами со своими сборными.Теперь с уверенностью мохно сказать что Роналду великий игрок и по духу и по мастерству и всему остальному, хочу сказать БРАВО!!!!!!!!!!!! А Месси слизняк который сложил руки и положил на свою страну, никакого величия...........
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