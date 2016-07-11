Евро-2016. Португалия в финале обыграла Францию и стала победителем турнира

В финальном матче Евро-2016 сборная Португалии сумела одолеть Францию со счетом 1:0 и стала победителем турнира. Звание чемпионов Европы португальцам принес единственный гол в исполнении Эдера.

Отметим, что основное время встречи завершилось с нулевым счетом. Данный случай стал первым в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы. Финал

Португалия – Франция – 1:0 (0:0; 0:0; 1:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 – Эдер, 109.

Португалия: Патрисиу, Геррейру, Пепе, Фонте, Соареш, В. Карвалью, Силва (Моутинью, 66), Рафа, Санчес (Эдер, 77), Роналду (Куарежма, 25), Нани.

Франция: Льорис, Эвра, Умтити, Косиельни, Санья, Матюиди, Погба, Пайе (Коман, 58), Сиссоко (Марсьяль, 110), Гризманн, Жиру (Жиньяк, 78).

Предупреждения: Соареш, 34; Мариу, 62; Геррейру, 95; В. Карвалью, 98; Патрисиу, 120 – Умтити, 80; Матюиди, 97; Косиельни, 107; Погба, 115.